CONEXION AVE ATOCHA - CHAMARTIN

Übersicht
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
The project comprises: (i) The expansion for high speed services of Madrid-Atocha station, (ii) The construction of a new tunnel to connect Atocha-Chamartin stations and (iii) the installation of a third and fourth high speed track between Torrejon de Velasco and Madrid.
The project will allow to: (i) provide the required additional capacity in the mid term in the main high speed station in Spain (Madrid-Atocha) and by means of linking the southern HSR network to Madrid-Chamartín.
The project falls under Annex I of EU Directive 85/337/EEC amended by 97/11/CE and 2003/35/EC. An EIA for the project is required.
The Promoter is a railway entity subject to EU public procurement regulations. The promoter has ensured compliance with the European procurement legislation, including EU wide open tender procedures and publication in the EU Official Journal. The procurement procedure will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.