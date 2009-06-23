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REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/10/2010 : 75.000.000 €
25/01/2011 : 75.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB stellt 75 Mio EUR für die Modernisierung des Stromübertragungsnetzes bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/10/2010
20090623
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REN-Electricity System Upgrade II

REN Rede Eléctrica Nacional S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
Up to EUR 302 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme aiming to reinforce and extend the electricity transmission network throughout Portugal.

The programme will support the EU’s energy policy objectives as well as help economic development in convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

According to the screening carried out by the Portuguese competent authorities, 17 project components require Environmental Impact Assessment. Among them, 4 have already received environmental impact declaration and 7 are currently undergoing the EIA process; the EIAs of the remainder 6 components have not started yet. The impacts that can be typically expected for the project schemes are generally modest and mainly relate to vegetation clearance, visual impact, electromagnetic fields, disturbance during construction and impact on flying vertebrates.

REN follows public procurement procedures in accordance with the Directive 2004/17/EC, whose compliance will be confirmed during appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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