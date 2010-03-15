CE ELECTRIC UK EL DISTRIBUTION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
CE Electric UK
The project consists of a 3-year investment programme (2010-2012) aimed at renovating and reinforcing the electricity distribution network in north-eastern England. The project comprises a large number - several thousands - of electricity distribution schemes dispersed throughout the area encompassing North East of England, Yorkshire and northern Lincolnshire.
The main purpose of the project is to cater for a moderate load growth and to maintain the network to a high standard of safety and reliability.
Some project schemes may fall under Annex II of the EIA Directive, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive. Many project schemes are expected to be MV and LV and will not require EIAs.
The impacts that can be typically expected for the project schemes relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. The EIA screening criteria applied by the national competent authority in the UK and the provisions for biodiversity assessment of projects will be investigated during appraisal.
CE’s procurement procedures are governed by the EU Directive 2004/17/EC. Under the terms of this Directive, CE advertises in the Official Journal of the EU (OJEU) service, supply and works purchases with values in excess of the thresholds specified in the Directive and solicits competitive tenders for these purchases. For standard competitive tendering, the promoter subscribes to the Utilities Vendor Database run by Achilles Information Ltd, which is used as the principal source of information in the vendor selection process. Notice of the qualification system with call for competition is published periodically in OJEU by Achilles on behalf of the CE. The procurement procedures are acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.