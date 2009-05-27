EPS Electronic Meters

Übersicht
Elektroprivreda Srbije - EPS
Balkanska 6
11000 Belgrade
The project involves the development of a remote reading system within EPS by installing digital electricity meters replacing existing electromechanical devices in selected customer premises.
The investment will allow remote reading, disconnection capacity and real time electricity consumption information, automating the billing and invoicing process within Elektroprivreda Srbije (EPS). The project’s implementation will provide more accurate, comprehensive and timely electricity consumption data that will help to reduce the energy consumption and permit the optimisation of power system balance, enhancing the energy efficiency and therefore optimising future investment in transmission and generation.
If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Directive 85/337/EEC (as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC) on Environmental Impact Assessment (EIA), leaving it to the national environmental authority to determine whether an EIA is required. Normally, an ElA would not be expected as the project principally involves the substitution of existing obsolete analogue meters, communications networks (hardware/software) and setting up of data collection centres. Any adverse environmental impact is expected to be minimal. The promoter has a dedicated Environment Management Unit in place.
The EIB will require the promoter to ensure that contracts financed by the Bank will be tendered with parallel publication of tender notices in the OJEU as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.