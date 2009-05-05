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SWDE WATER SUPPLY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 150.000.000 €
Wasser, Abwasser : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/09/2012 : 35.000.000 €
26/09/2012 : 40.000.000 €
16/12/2013 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWDE WATER SUPPLY II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/09/2012
20090505
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SWDE Water Supply II

Société Wallonne des Eaux

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150m.
Up to EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This is a three-year investment programme, primarily for drinking water production and distribution facilities.

The programme includes a large number of projects to replace old installations, add new capacity, increase production efficiency and improve water quality.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment programme will have a positive impact on the environment of the Walloon Region and the environment in general (reduction of water losses and thus saving of resources, maintenance or improvement of drinking water quality). Some components of the project may come under Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, Annex II, and an environmental impact assessment is required. The promoter's application of procedures complies with the corresponding directive.

SWDE will be required by the bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be put out to tender in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.

Kommentar(e)

 

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWDE WATER SUPPLY II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWDE WATER SUPPLY II
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66409723
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090505
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY II
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83966340
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20090505
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SWDE WATER SUPPLY II
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY II
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Datenblätter
SWDE WATER SUPPLY II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen