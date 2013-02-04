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LAKE TURKANA WIND POWER

Unterzeichnung(en)

Betrag
225.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kenia : 225.000.000 €
Energie : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/03/2014 : 25.000.000 €
21/03/2014 : 50.000.000 €
21/03/2014 : 50.000.000 €
21/03/2014 : 100.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/03/2014
20090484
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LAKE TURKANA WIND POWER
A group of private sector investors
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 225 million
EUR 613 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a 300 MW wind power plant near Lake Turkana, Kenya

The Lake Turkana Wind Power Project involves the construction and operation of a 310 MW wind power plant. The wind farm design includes 365 turbines and ancillary infrastructure including a 33/200 kV substation. The project also includes approximately 200km rehabilitation of the existing road from Laisamis to the wind farm site. The project is located near Loiyangalani in Marsabit District, approximately 12 km east of Lake Turkana in northern Kenya in a sparsely populated desert area. In order to connect the wind farm to the grid, a 428 km long transmission line will be constructed to connect to the existing transmission infrastructure near Suswa. It is designed to allow for future development of geothermal resources and future onshore wind projects along its path. This project is being separately developed by the Kenyan transmission company KETRACO . The project will sell all its electrical output to the Kenya Power and Light Company Ltd. under a 20-year Power Purchase Agreement (PPA).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located within the EU, the wind farm would be classified by virtue of its technical characteristics as an Annex II project according to the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC, as amended. Thus, the requirement to carry out an EIA would be up to the discretion of the competent authorities. The high voltage transmission lines would be classified as Annex I, which would require a mandatory EIA. For both the wind farm and the transmission line, an ESIA has been performed and will be further analysed by the Bank. The project's environmental and social assessment procedures, including public consultation and stakeholder participation, shall comply with the Bank's environmental and social principles and standards.

The project is considered a private sector operation not benefiting from special or exclusive rights. The procurement procedures are considered compliant with the EIB Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAKE TURKANA WIND POWER
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Strengthening Laisamis-S Horr (D371) & S Horr-Loiyangalani C77
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - LAKE TURKANA WIND POWER - IFC Performance Standards on Social & Enviro. Sustainability
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - LAKE TURKANA WIND POWER - Ornithological And Bat Surveys - Final Survey Report
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Laisamis- South Horr (D371) & South Horr-Loiyangalani (C77) road
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04/01/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Resettlement Action Plan
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08/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Link to website for Project Grievance Management
04/01/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Village Resettlement Action Plan
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LAKE TURKANA WIND POWER
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Kenia: Europa unterstützt das größte Windkraftprojekt in Afrika südlich der Sahara

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAKE TURKANA WIND POWER
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47909450
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Strengthening Laisamis-S Horr (D371) & S Horr-Loiyangalani C77
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220178
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - LAKE TURKANA WIND POWER - IFC Performance Standards on Social & Enviro. Sustainability
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222728
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - LAKE TURKANA WIND POWER - Ornithological And Bat Surveys - Final Survey Report
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220179
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Laisamis- South Horr (D371) & South Horr-Loiyangalani (C77) road
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219468
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - ESIA Summary
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222536
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Link to website for Public Consultation and Engagement Strategy
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63773396
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Resettlement Action Plan
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63768041
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - EIA Study Report
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63775991
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Link to website for Project Grievance Management
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63776856
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAKE TURKANA WIND POWER - Village Resettlement Action Plan
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63768355
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LAKE TURKANA WIND POWER
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135396989
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20090484
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Lake Turkana wind farm project has been the single largest private investment in Kenya ever, reinforcing the country’s status as a safe and reliable investment destination. The project involved the construction and operation of a 310 MW wind power plant, 365 turbines, a 33 kV electricity grid system, and a 33/200 kV substation, as well as civil works, such as the construction of concrete foundation pads, permanent housing for the workers and related utility services. The project also included rehabilitation of approximately 200km of existing road to the wind farm site.
Lake Turkana Wind Power
©EIB
Lake Turkana wind farm project has been the single largest private investment in Kenya ever, reinforcing the country’s status as a safe and reliable investment destination. The project involved the construction and operation of a 310 MW wind power plant, 365 turbines, a 33 kV electricity grid system, and a 33/200 kV substation, as well as civil works, such as the construction of concrete foundation pads, permanent housing for the workers and related utility services. The project also included rehabilitation of approximately 200km of existing road to the wind farm site.
Lake Turkana Wind Power
©EIB
Visit of Vice President Pim Van Ballekom to Lake Turkana wind power plant
Lake Turkana Wind Power
©EIB
Visit of Vice President Pim Van Ballekom to Lake Turkana wind power plant
Lake Turkana Wind Power
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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