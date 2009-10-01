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RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/06/2010 : 10.000.000 €
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EIB unterstützt bahnbrechenden, auf ländliche Gebiete ausgerichteten Mikrofinanzfonds

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/06/2010
20090460
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rural Impulse Microfinance Fund II
Incofin Investment Management, (“Incofin IM” or the “Fund Manager”) is a leading Belgian microfinance investment management company with 5 microfinance investment funds under management, representing debt and equity investments in 68 MFIs in 27 countries or 3m clients over 3 continents. The company was incorporated in June 2009 as a spin off of Incofin, the Belgian social investor with 15 years of microfinance expertise, which successfully established itself as a professional asset manager for worldwide microfinance.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 10 million.
Up to EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment in Rural Impulse II, a successor microfinance investment fund incorporated in Luxembourg with the objective of making debt and equity investments in microfinance institutions which provide financial services to the rural poor.

The Fund’s aim is to achieve the following objectives: (i) To provide an attractive financial return to investors, (ii) To strengthen the rural MFI’s financial structure (iii) To improve the outreach and impact of rural MFIs and provide opportunities to the rural poor.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investee companies to meet minimum environmental standards to be specified and monitored by the Manager.

Not applicable

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EIB unterstützt bahnbrechenden, auf ländliche Gebiete ausgerichteten Mikrofinanzfonds

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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