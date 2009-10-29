ELES Transmission Network

Übersicht
Project aimed at reinforcing the Slovenian electricity transmission network and improving the operation of the interconnection to Italy consisting of following four project schemes:
- 400 kV double circuit line Bericevo-Krsko (length 80 km,1330 MVA/circuit);
- Phase shifting transformer (PST) of Divaca (400/400 kV, 1200 MVA);
- Extension of the Krsko substation 400/110 kV (300 MVA transformer and corresponding 400-110 kV bays);
- Reconstruction of the 110kV switchyard (17x110 kV GIS bays), installation of two 110/20 kV transformers (31.5 MVA) and construction of a new 20 kV distribution switchyard (21 cells) in the substation of Brestanica.
Loan to support four project schemes in Slovenia intended to improve the reliability of electricity supply, extend the transformation capacity to the distribution system, reduce the network losses and increase the Net Transmission Capacity (NTC) to Italy.
A formal EIA is required in compliance with the EU EIA Directive 85/337/EEC. Compliance with the EIA Directive 2003/35/EC, biodiversity assessment requirements and status of environmental studies, consultations and authorisations will be reviewed during appraisal.
Being a state-owned company that provides a public service in an EU member state, the Promoter is expected to implement public procurement procedures in line with the requirements of the EU Directive 2004/17/EC. The details of the procurement procedures followed for the project schemes and their compliance with the EU Directive on public procurement will be investigated during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.