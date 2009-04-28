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LGV BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
637.518.408,94 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 637.518.408,94 €
Verkehr : 637.518.408,94 €
Unterzeichnungsdatum
3/09/2015 : 85.000.000 €
28/07/2011 : 552.518.408,94 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 552,5 Mio EUR für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Bretagne-Pays de la Loire

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/07/2011
20090428
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Brittany–Pays de la Loire high-speed railway line
RFF (Réseau Ferré de France). RFF is an EPIC (public industrial and commercial corporation) established in 1997. It owns and manages rail infrastructure in France.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 600 million.
RFF estimates that the project will cost EUR 2 850 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Brittany–Pays de la Loire high-speed railway line project extends the Paris–Le Mans high-speed line in the direction of Rennes and Nantes. This is a new 182 km line carrying predominantly passenger traffic between Le Mans (Conneré) and Rennes (Cesson-Sévigné), to which 32 km of connections to the existing network will be added. The project does not include any new stations.

This is an inter-regional and European project, which aims to considerably improve services to Brittany and Pays de la Loire and enhance TEN-T in France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls within the categories listed in Annex I to Directive 97/11/EC and has therefore been subject to an environmental impact assessment (EIA) in accordance with French administrative procedures.
The EIA procedure was launched in connection with the process concerning the Declaration of Public Utility (DUP), which was obtained on 28 October 2007. The environmental aspects will be examined in the course of the project appraisal.

The promoter RFF is bound by Community directives on procurement procedures, in particular Directive 2004/17/EC. Accordingly, the EIB will examine these procurement procedures at the appraisal stage.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 552,5 Mio EUR für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Bretagne-Pays de la Loire

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Frankreich: 552,5 Mio EUR für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Bretagne-Pays de la Loire
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen