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UKREXIMBANK LOAN FOR SMES & MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/12/2012 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: Bank der EU hält ihre Zusage ein, im Rahmen des speziellen Hilfspakets der EU finanzielle Hilfe von 3 Milliarden Euro bereitzustellen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 September 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/12/2012
20090427
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKREXIMBANK Energy & Environment Loan
The State Export-Import Bank of Ukraine JSC
Contact point: Sergiy Khudiyash, Deputy Head Project Financing and IFI Programs
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A credit line targeting small and medium-sized energy and environmental improvement projects promoted by eligible SMEs, larger corporates and public sector entities in Ukraine.

Provide access to long-term funds at affordable interest rates for eligible small and medium size projects in the sectors of energy and environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen