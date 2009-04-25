LONDON GATEWAY PORT (TEN)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
First phase of development of a deep-water port for super-post-Panamax container vessels. The port’s first phase will provide three berths through 1,255metres of quay development.
The project is expected to improve the intermodal efficiency of the UK national freight distribution, reducing total land transport costs and increasing the modal share of rail and short-sea coastal shipping.
The project falls under Annex I of Directive 97/11/EC, requiring a full EIA which was carried out between 2002-2008, including extensive environmental impact studies and a Public Inquiry.
The Outline Planning Permission for the London Gateway development, covering the works within the jurisdiction of local planning authorities, was granted by the Department for Communities and Local Government on 30 May 2007, and the consent application for port development, the London Gateway Harbour Empowerment Order (HEO) 2008, was issued by the Department for Transport on 2 May 2008.
EIA and biodiversity assessment requirements and status for the project will be checked during appraisal.
London Gateway Port Ltd. is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/17/EC of 31 March 2004.
The Bank will require the Promoter to ensure that all contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the above procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Procurement procedures and status for the various project components will be checked during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.