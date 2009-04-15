Flanders Urban Social Housing II

The project concerns a third loan with the counterpart Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), a centralised public funding vehicle, for the financing, in the years 2009 and 2010, of the multi-annual regional investment programme comprising the modernisation, rehabilitation and construction of social housing.

The project will comprise selected sub-projects of rental social housing to be implemented throughout the Flanders region which satisfy the EIB’s eligibility criteria on sustainable communities. The individual projects will be implemented by the local social housing associations (SHMs).