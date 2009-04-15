Flanders Urban Social Housing II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
The project concerns a third loan with the counterpart Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), a centralised public funding vehicle, for the financing, in the years 2009 and 2010, of the multi-annual regional investment programme comprising the modernisation, rehabilitation and construction of social housing.
The project will comprise selected sub-projects of rental social housing to be implemented throughout the Flanders region which satisfy the EIB’s eligibility criteria on sustainable communities. The individual projects will be implemented by the local social housing associations (SHMs).
Not applicable.
Given the scale, location and nature of most projects –modernising and rehabilitation of social housing and associated social and urban infrastructure in built-up urban areas – there is most likely no need for an EIA as defined under the EIA Directive 85/337/EEC and subsequent revisions. The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC will be further examined during appraisal. Compliance with the EU Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings (EBPD) will also be examined during appraisal.
The final beneficiaries, the social housing associations, fall under public procurement. The Promoter will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the sub-projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.