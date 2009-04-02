Trevi Group R&D

Übersicht
The project concerns investments in Research, Development and Innovation (RDI) related to the design and manufacturing of drilling and foundation engineering equipment covering the period from 2009 to 2013 and taking place at Trevi’s RDI facilities in Italy.
Further development of Trevi’s portfolio of products and technologies to expand their field of application, enhance their performance, lower the environmental impact and improve the health and safety conditions for operators.
A portion of the project concerns investments in research and engineering activities carried out in existing facilities and within the scope and limits for which authorisation has been received.An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Another portion of the project concerns the design, erection, and field testing of a prototype rig whose EIA requirement would depend on its capacity, physical location of operation and length of use, as it could either fall in Annex I or II of the Directive. The Bank’s services will verify details, including the ones related to EIA requirements, during the project’s due diligence. In addition, the project is expected to result in new drilling techniques and equipment with improved environmental characteristics and thereby reduce the potentially negative environmental impact of exploration drilling.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and is not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.