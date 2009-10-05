Autostrada Torino-Milano II

The project concerns the upgrading of a 55-km long section of the A4 toll motorway between Torino – starting at Greggio – and Milano. It comprises: (i) widening and upgrading safety standards over the whole length of the highway; (ii) constructing a new alignment at Bernate – 5 km; and (iii) constructing the safety lane between the Malpensa Airport link and the Milano ring road – 15 km.

The Torino-Milano motorway is part of the Trans-European Transport Network (TEN-T), and provides an important link between the areas of Milan and Torino and further to Lyon in France (east-west road corridor E70). The project is therefore eligible under Article 267 point (c) - Transport Projects of Common Interest.

The project is expected to significantly improve traveling time to users, as well as: (i) lower vehicle operating costs; (ii) lower the number of accidents thanks to wider lanes and new safety features; and (iii) lower emissions through less congestion.