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ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
64.644.584,08 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 64.644.584,08 €
Stadtentwicklung : 64.644.584,08 €
Unterzeichnungsdatum
23/04/2010 : 64.644.584,08 €
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04/10/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko zadania inwestycyyjnego “Budowa centrum rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze”
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 250 Mio PLN zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur in Zielona Gora

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 November 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/04/2010
20090387
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Zielona Gora Municipal Infrastructure
The City of Zielona Gora
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to PLN 200 million (approximately EUR 47.3 million)
The estimated cost of the project is PLN 611 million (approximately EUR 144.5 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project considers a part financing of small and medium investment schemes in the City of Zielona Gora, relating mainly to the road infrastructure, cultural and recreational facilities.

The project is a multi-scheme multi-sector framework loan to finance the strategic investments of Zielona Gora, as included in the three-year rolling annex to the municipal budget. Schemes are expected to be in the fields of transport and local roads modernisation, enhancement of energy efficiency (street lighting and public buildings), education facilities, cultural and historical heritage, recreational infrastructure and public buildings rehabilitation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter will be required to implement this Framework Loan in compliance with EU environmental legislation. The Bank will request to be informed of the actions/decisions taken by the Promoter and the Competent Authorities on the necessity of undertaking an EIA and on the impact on biodiversity of the schemes to be financed. All the relevant projects’ key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

EU Directives on procurement (2004/18/EC and 2004/17/EC) have been transposed into the national legislation. The Promoter will be required to organize the tenders in compliance with EU requirements. Application of EU procedures for the tender of contracts will be reviewed by the Bank’s services during appraisal, allocation and monitoring.

Weitere Unterlagen
04/10/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko zadania inwestycyyjnego “Budowa centrum rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze”
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Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB-Darlehen von 250 Mio PLN zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur in Zielona Gora

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko zadania inwestycyyjnego “Budowa centrum rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze”
Datum der Veröffentlichung
4 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78988274
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090387
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko - inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Jędrzychowskiej w Zielonej Górze wraz z uzbrojeniem terenu
Datum der Veröffentlichung
4 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78982985
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090387
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ZIELONA GORA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE - Raport o oddziaływaniu na środowisko - inwestycji polegającej na “przebudowie Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32”
Datum der Veröffentlichung
4 Oct 2017
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78967947
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090387
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Zielona Gora Municipal Infrastructure
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Polen: EIB-Darlehen von 250 Mio PLN zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur in Zielona Gora

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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