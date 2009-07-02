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UK RENEWABLE FINANCING PROGRAM PHASE I

Unterzeichnung(en)

Betrag
503.496.503,52 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 503.496.503,52 €
Energie : 503.496.503,52 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2009 : 167.832.167,84 €
9/11/2009 : 167.832.167,84 €
9/11/2009 : 167.832.167,84 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Neue Darlehen von bis zu 1,4 Mrd GBP für britische Onshore-Windparks

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2009
20090382
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UK Renewable Financing Program Phase I

UK Department of Energy and Climate Change (DECC). The Financial intermediary banks will be selected by DECC following a tender. Final beneficiaries are expected to be private sector operators.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 600 million.
Up to GBP 2,000 000 000.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the implementation of an onshore wind project pipeline through intermediary banks under framework loan. Individual projects should have granted grid access up to 2013 and cost below GBP 100 million.

The development of wind energy capacity will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives. Electricity generation from onshore wind farms can produce electricity with substantially lower environmental impacts, particularly GHG emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project sub-schemes would fall under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC) on Environmental Impact Assessment (EIA), leaving it to the national environmental authority to determine whether a full EIA is required. The Bank will assess the financial intermediaries’ capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediaries during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
28/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - KELBURN WIND FARM Volume III
28/11/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - KELBURN WIND FARM (FL 20090382)
25/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRAIG GHEAL WIND FARM (FL 20090382)
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - KELBURN WIND FARM Volume III
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
39749439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090382
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - KELBURN WIND FARM (FL 20090382)
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
39753127
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090382
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRAIG GHEAL WIND FARM (FL 20090382)
Datum der Veröffentlichung
25 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58603813
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090382
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
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