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RECORDATI GROUP R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 10.500.000 €
Italien : 64.500.000 €
Industrie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2010 : 10.500.000 €
30/11/2010 : 64.500.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 November 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2010
20090373
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Recordati Group RDI

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (Recordati), an Italian pharmaceutical company, and its controlled companies.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 55 million.
Estimated at EUR 113 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in Research, Development and Innovation (RDI) related to the development of new drug entities within the cardiovascular and urogenital therapeutic areas, as well as the the development of new drugs for the treatment of rare diseases.

Further development of Recordati portfolio of pharmaceutical products to expand their field of application and enhance their performance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D activities encompassed within this project will not materially change current R&D practices and will be carried out within existing facilities making use of existing laboratories. Thus an Environmental Impact Assessment (EIA) according to the EU Directive 97/11, as amended by Directive 2003/35, is not required.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen