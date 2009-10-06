Marguerite 2020 Fund

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The European Investment Bank (EIB),
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC),
Cassa Depositi e Prestiti (CDP),
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),
Instituto de Credito Oficial (ICO), and
Powszechna Kasa Oszędności (PKO)
Pan-European infrastructure fund for long term institutional investors to finance the implementation of strategic European policy objectives and projects in the Transport, Energy/Climate and Renewables sectors.
This Fund is designed to contribute to the European Economic Recovery Plan by financing the implementation of strategically important European policy objectives in Energy/Climate, Renewable and Transport sector infrastructures.
Due to their technical characteristics, some of the Fund’s investments may fall under Annex I or II of the EIA-Directive. The legal documentation to be entered into by the Bank will include a provision under which the Fund Manager should ensure that the portfolio companies are in compliance with Community and national law in relation to environmental protection.
The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that contracts for the implementation of individual schemes have been tendered in accordance with the relevant EU legislation in relation to competition and award of public contracts.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.