BSH Energieeffizienz F&E

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
The project comprises the expenditures for the promoter’s Research, Development and Innovation programme for the development of energy efficient white goods and small home appliances.
The financing supports the promoter’s market leading research in improved performance, user friendliness, lower energy consumption and lower use of resources (such as water during operation) for a broad range of household goods.
The production of household appliances is not listed in EIA Directive 97/11. Operations under this project essentially concern non-polluting activities, namely research and development. No environmental problems are expected from this project. Compliance with applicable environmental regulations of production plants and operations, including verification if an environmental project evaluation was required to obtain construction and operations permits and if such evaluation included an Environmental Impact Assessment Study will be assessed during the appraisal.
The promoter is a private company to which EU Directives on procurement do not apply. The promoter usually carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services, as is common in the industry.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.