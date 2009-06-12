Acquedotto Veneto Centrale

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Veneto Acque Spa
The project consists of 173.5 km potable water supply pipelines and groundwater extraction works in Camazzole – Comune of Carmignano di Brenta – for a capacity of 950 l/s. A 131.6 km pipeline network representing a ring will interconnect Venice with Chioggia, Cavanella, Cavarzere, Padova and Gazzera. This ring will be connected to the Camazzole source through a 33.4 km pipeline and to the Stanga reservoir through a 8.5 km pipeline.
The purpose of the project is to (i) complement and substitute raw water sources of poor quality, notably that of the Rivers Adige and Po which are vulnerable to pollution, with pre-alpine groundwater of high quality and constant availability; (ii) inter-connect a number of fragmented distribution networks in Veneto Region via a bulk water pipeline so as to strengthen security of supply and to achieve operational efficiencies.
An Environmental Impact Assessment has been carried out in accordance with Regional legislation (LR10/99) which includes an impact assessment on nature conservation sites. Compliance of the procedure with the EU EIA Directive 97/11/EC, as amended by Directive 2003/35/EC, as well as the Habitats and Birds Directives will be verified during appraisal, including publication of the Non Technical Summary of the EIA. EIB will ascertain through its financial contract that the mitigating measures identified in the EIA are respected.
The Bank will require from the promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement laws (Dir 93/38, 2004/17/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.