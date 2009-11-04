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AUTOBAHN AUGSBURG ULM PPP TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
208.808.043,68 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 208.808.043,68 €
Verkehr : 208.808.043,68 €
Unterzeichnungsdatum
20/06/2016 : 70.634.673,95 €
31/05/2011 : 138.173.369,73 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Erfolgreiche langfristige Finanzierung des Ausbaus der A8

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 November 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/05/2011
20090296
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Autobahn Augsburg Ulm PPP TEN
Federal Republic of Germany
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250 million
Currently estimated up to EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the widening of a 41 km section of the A8 motorway, part of the TEN-T network, between Ulm and Augsburg, from a 2x2 to 2x3 lane standard.

Upgrading of motorway (from four to six lanes) in order to reduce frequent congestion and a high accident frequency rate.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC and hence an EIA is mandatory. The findings and recommendations of the EIA will be reviewed during the appraisal.

The tender was published in the EUOJ on January 29th, 2009 (2009/S 19-026801). The concession will include design, construction, financing, maintenance and operation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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