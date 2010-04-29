STEG CENTRALE DE SOUSSE

Übersicht
Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG)
The project concerns the construction of a single-shaft combined-cycle power plant with a capacity of around 400 MW in Sousse.
The primary objectives of the Sousse power plant are:
- to upgrade electricity generating capacity in order to meet growing demand, ensure the network's balance and support the country's economic development;
- to deploy combined-cycle technology (gas turbine with steam cycle) to increase the thermal efficiency of the system by improving the output and reducing greenhouse gas emissions and polluants.
A preliminary study of the environmental impact assessment (EIA) of the project was produced in accordance with current Tunisian legislation. The promoter complied with the Bank's requirements, in particular with regard to the public consultation of the communities affected by the project.
Having carried out the previous projects, the promoter is fully familiar with the Bank’s procurement procedures and issues international calls for tender.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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