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STEG CENTRALE DE SOUSSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
194.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 194.000.000 €
Energie : 194.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2010 : 194.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: Grünes Wachstum: 313 Mio EUR für Energieeffizienz und öffentlichen Nahverkehr

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 April 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2010
20090293
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STEG - Sousse Power Plant

Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 194 million from the Bank's own resources under the ENP/MED Mandate (2007-2013).
Approximately EUR 388 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a single-shaft combined-cycle power plant with a capacity of around 400 MW in Sousse.

The primary objectives of the Sousse power plant are:

  1. to upgrade electricity generating capacity in order to meet growing demand, ensure the network's balance and support the country's economic development;
  2. to deploy combined-cycle technology (gas turbine with steam cycle) to increase the thermal efficiency of the system by improving the output and reducing greenhouse gas emissions and polluants.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A preliminary study of the environmental impact assessment (EIA) of the project was produced in accordance with current Tunisian legislation. The promoter complied with the Bank's requirements, in particular with regard to the public consultation of the communities affected by the project.

Having carried out the previous projects, the promoter is fully familiar with the Bank’s procurement procedures and issues international calls for tender.

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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Tunesien: Grünes Wachstum: 313 Mio EUR für Energieeffizienz und öffentlichen Nahverkehr

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Tunesien: Grünes Wachstum: 313 Mio EUR für Energieeffizienz und öffentlichen Nahverkehr
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen