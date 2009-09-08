FCC Medio Ambiente

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of the acquisition of a fleet for urban sanitation services (namely garbage collection and street-cleaning) and other related investments across some 130 Spanish municipalities (more than 10% of them having signed the Covenant of Mayors).
The vehicles are designed to improve energy efficiency and/or to use fuels not affecting climate change (natural gas, electricity) with the purpose of reducing green house gases and other pollutant emissions.
The construction of the new vehicles will take place in the manufacturer’s plants and does not fall within the scope of Directive 85/337/EEC (as amended); same for other equipment components. Therefore no EIA (nor SEA) is required for the project.
Being a private company, FCC is not subject to EU procurement regulations and thus it can apply its own procedures. Notwithstanding, the promoter has shown the Bank the principles applied for the acquisition of the vehicles being the object of the project, which are deemed quite well established and internally transparent.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.