NRW Wasser

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The framework loan supports the Ministry of Environment’s multi-annual investment subsidy programme for the German State of Nordrhein-Westfalen, in the sectors of flood risk management and protection of water resources. The final beneficiaries are municipal and local authorities who are also fully responsible for implementing and operating the schemes.
In total, around 30 schemes are expected for flood risk management, and around 270 for water resource protection.
All schemes undergo the comprehensive procedures for environmental and biodiversity assessment, according to national legislation and applicable EC Directives. In addition, the flood risk management plans will be subject of strategic environmental assessments. The competent authority “Landesumweltamt” is providing links to the respective environmental documents, including those for water resource protection measures. Biodiversity issues, including Natura 2000 considerations, are fully integrated in the procedures as described above.
Contracting authority for the various measures in the sectors flood risk management and water resource protection are the final beneficiaries. These are also responsible for procurement of service, supply and works contracts in line with national legislation and applicable EC Directives, including publication in OJEC wherever required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.