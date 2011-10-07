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TRAMWAY DE ROUEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 60.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/03/2012 : 60.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Rouen: 60 Mio EUR für die Beschaffung von 27 neuen Stadtbahnzügen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/03/2012
20090270
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rouen Tramway

CREA (Communauté d'Agglomération de Rouen - Metropolitan Community of Rouen)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million.
EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers (i) the replacement by Communauté d'agglomération de Rouen (CREA) of the current fleet of trams by 27 larger trams, which will increase the service offering by 40%, and (ii) the adaptation of the network's infrastructure (termini, stations, bridges) to these new trams.

The project covers (i) the replacement by Communauté d'agglomération de Rouen (CREA) of the current fleet of trams by 27 larger trams, which will increase the service offering by 40%, and (ii) the adaptation of the network's infrastructure (termini, stations, bridges) to these new trams.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The trams will be produced in the manufacturer's plants, so the project does not come under Directive 85/337/EEC, as amended.

The other components concern improvements to existing tram lines. They come under Annex II to Directive 85/337/EEC, as amended, so the need to conduct an environmental impact assessment (EIA) depends on the decision of the competent authority. The need to conduct an impact assessment will be examined in the course of the final appraisal of the project.

As a public inter-municipal cooperation entity, CREA is obliged to comply with public procurement procedures under French law (Public Procurement Code and Order of 6 June 2005) resulting from the transposition of Community directives (in particular Directive 2004/17/EC).

The public procurement consultations have already taken place and the contracts have already been awarded. Compliance with the regulations will be assessed in greater detail during the project appraisal.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Rouen: 60 Mio EUR für die Beschaffung von 27 neuen Stadtbahnzügen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen