TRAMWAY DE ROUEN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
CREA (Communauté d'Agglomération de Rouen - Metropolitan Community of Rouen)
The project covers (i) the replacement by Communauté d'agglomération de Rouen (CREA) of the current fleet of trams by 27 larger trams, which will increase the service offering by 40%, and (ii) the adaptation of the network's infrastructure (termini, stations, bridges) to these new trams.
The project covers (i) the replacement by Communauté d'agglomération de Rouen (CREA) of the current fleet of trams by 27 larger trams, which will increase the service offering by 40%, and (ii) the adaptation of the network's infrastructure (termini, stations, bridges) to these new trams.
The trams will be produced in the manufacturer's plants, so the project does not come under Directive 85/337/EEC, as amended.
The other components concern improvements to existing tram lines. They come under Annex II to Directive 85/337/EEC, as amended, so the need to conduct an environmental impact assessment (EIA) depends on the decision of the competent authority. The need to conduct an impact assessment will be examined in the course of the final appraisal of the project.
As a public inter-municipal cooperation entity, CREA is obliged to comply with public procurement procedures under French law (Public Procurement Code and Order of 6 June 2005) resulting from the transposition of Community directives (in particular Directive 2004/17/EC).
The public procurement consultations have already taken place and the contracts have already been awarded. Compliance with the regulations will be assessed in greater detail during the project appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.