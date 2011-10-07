TRAMWAY DE ROUEN

The trams will be produced in the manufacturer's plants, so the project does not come under Directive 85/337/EEC, as amended.

The other components concern improvements to existing tram lines. They come under Annex II to Directive 85/337/EEC, as amended, so the need to conduct an environmental impact assessment (EIA) depends on the decision of the competent authority. The need to conduct an impact assessment will be examined in the course of the final appraisal of the project.