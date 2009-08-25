John Deere R&D

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the promoter’s R&D investments in the field of engines and drivetrains efficiency, farming and harvesting technology, safety improvements of off-road mobile machinery cabins as well as GPS based precision farming.
The R&D activities include: development of enhanced tractor models in line with new emissions standards in order to improve the efficiency and reach a higher performance; design of efficient power transmissions, ergonomic cabins and use of alternative energy sources; GPS applications. In the field of harvesting, enhancement of existing products and development of new products in order to improve productivity; development of new agricultural management systems. Concerning the production of engines, the objective is to improve existing engines in terms of efficiency, fuel consumption and emissions and to design new engines in order to meet the future emission standards.
The project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing RDI facilities. An EIA should therefore not be required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, unless there are new premises to be built. The promoter will be required to assure that the provisions of the EIA Directive and those of any other relevant environmental requirements are complied with.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.