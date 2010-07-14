Yorkshire Water and Wastewater AMP-5

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Yorkshire Water Services LTD
The project comprises a number of water and wastewater schemes located throughout Yorkshire Water’s operating area and included in the company’s investment programme for the period 2010-2015. The programme has been submitted to and will be monitored by the industry regulator OFWAT.
The proposed programme aims to support cost-effective compliance with environmental and customer service standards set by EU and national legislation in Yorkshire and parts of Humberside of England.
The Borrower complies with the requirements of Directive 97/11/EC as amended and carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate.
The project falls under the EU Procurement Directives 93/36/EEC, 93/37/EEC, 93/38/EEC and 92/50/EEC, as amended. The borrower has confirmed that it complies fully with the requirements of these Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.