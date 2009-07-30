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CAJA MADRID LOAN FOR SMES I

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2009 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2009
20090234
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Caja Madrid Loan For SMEs & Mid-caps I
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid – Caja Madrid
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Estimated at EUR 200 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan to finance small and medium size investments promoted by SMEs (at least 70%) and mid-cap companies (up to 30%), mainly in Spain but also in other EU countries.

The project will contribute to a better market coverage of SMEs and mid caps financial needs in Spain. The EIB involvement will generate positive effects, mainly in terms of availability of long duration funding but also in terms of overall financing costs, which would be particularly appreciated by small-sized promoters.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's policy to ensure that the loans comply with the Community acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the intermediary shall stipulate with the Final Beneficiary that projects undertaken by the latter with the proceeds of EIB funds should comply with the relevant applicable EU and national legislation.

In accordance with the Bank's policy to ensure that the loans comply with the Community acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the intermediary shall stipulate with the Final Beneficiary that projects undertaken by the latter with the proceeds of EIB funds should comply with the relevant applicable EU and national legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen