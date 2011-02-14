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TRAMWAY DE MONTPELLIER LIGNE 3

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2011 : 75.000.000 €
5/09/2013 : 75.000.000 €
30/03/2012 : 100.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - DUP complémentaire - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB-Darlehen von 250 Mio EUR für Linie 3 der Straßenbahn Montpellier

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/07/2011
20090232
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Montpellier Tramway, Line III

Metropolitan Community of Montpellier (Communauté d'A gglomération de Montpellier)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million.
EUR 530 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a third 22 km tramway line with 31 stops and the 0.5 km westward extension of Line 1. Line III will cross four municipalities in succession: Montpellier, Lattes, Pérols and Juvignac. The project also includes the acquisition of 23 40m-long tram-sets, each with a capacity of 300 passengers. Urban development and landscaping measures form an integral part of the project.

The project consists of the construction of a third 22 km tramway line with 31 stops and the 0.5 km westward extension of Line 1. Line III will cross four municipalities in succession: Montpellier, Lattes, Pérols and Juvignac. The project also includes the acquisition of 23 40m-long tram-sets, each with a capacity of 300 passengers. Urban development and landscaping measures form an integral part of the project.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comes under Annex II to Directive 85/337/EEC amended, which stipulates that the competent national authorities must decide whether an environmental impact assessment (EIA) is to be conducted. Under French law, the project is subject to an impact assessment as part of the Declaration of Public Interest (DUP) procedure. This procedure was completed in June 2007 and the project obtained a favourable opinion from the various government departments, including the environmental authority.

Procurement procedures will be in accordance with national legislation and EU directives.

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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - DUP complémentaire - FR
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB-Darlehen von 250 Mio EUR für Linie 3 der Straßenbahn Montpellier

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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