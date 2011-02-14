TRAMWAY DE MONTPELLIER LIGNE 3

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Metropolitan Community of Montpellier (Communauté d'A gglomération de Montpellier)
The project consists of the construction of a third 22 km tramway line with 31 stops and the 0.5 km westward extension of Line 1. Line III will cross four municipalities in succession: Montpellier, Lattes, Pérols and Juvignac. The project also includes the acquisition of 23 40m-long tram-sets, each with a capacity of 300 passengers. Urban development and landscaping measures form an integral part of the project.
The project consists of the construction of a third 22 km tramway line with 31 stops and the 0.5 km westward extension of Line 1. Line III will cross four municipalities in succession: Montpellier, Lattes, Pérols and Juvignac. The project also includes the acquisition of 23 40m-long tram-sets, each with a capacity of 300 passengers. Urban development and landscaping measures form an integral part of the project.
The project comes under Annex II to Directive 85/337/EEC amended, which stipulates that the competent national authorities must decide whether an environmental impact assessment (EIA) is to be conducted. Under French law, the project is subject to an impact assessment as part of the Declaration of Public Interest (DUP) procedure. This procedure was completed in June 2007 and the project obtained a favourable opinion from the various government departments, including the environmental authority.
Procurement procedures will be in accordance with national legislation and EU directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.