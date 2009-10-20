Port of Koper Infrastructure Project

Übersicht
Infrastructure projects in the Port of Koper consisting of:
- Construction of a 146m long new quayside (berth7C) within the PierI Container Terminal.
- Supply and installation of four new cranes for servicing post-Panamax vessels of up to 350m in length within berths 7B (existing) and 7C (new).
- In-filling and paving of hinterland lagoons behind berths 7A and 7B.
- Construction of hinterland storage facilities at berth7C.
- Acquisition of equipment and machinery
Loan to support infrastructure projects in the Port of Koper, in particular extension of Pier 1, to increase capacity of the only Sloveniain port located in the northern Adriatic Sea.
A formal EIA is required in compliance with the EU EIA Directive 85/337/EEC. Compliance with the EIA Directive 2003/35/EC, biodiversity assessment requirements and status of environmental studies, consultations and authorisations will be reviewed during appraisal.
Luka Koper d.d. is the contracting authority for design, tender, implementation and supervision of the various project components. The works and the supply of equipment will be realised or installed by private contractors/suppliers on the basis of public tendering (including publication in the OJ of the EU Official Journal, if appropriate) – to be confirmed at appraisal.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.