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TORUN CITY BRIDGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
73.724.565,03 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 73.724.565,03 €
Verkehr : 73.724.565,03 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2010 : 73.724.565,03 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - English version - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Part 1 - PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2010
20090227
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Torun City Bridge

City of Torun

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to PLN 440 million. (ca. EUR 114 million.)
Up to PLN 1 billion. (ca. EUR 250 million.)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a bridge and access roads on the Vistula river in the new course of National Road No 1 in Torun, which is part of the trans-European Transport Network, joining it with National Roads No 15 and No 80 in the section from Daszyńskiego Square to Łódzka Street. The total length of the new route is about 4.1 km.

The realisation of the project should permit to alleviate the current high traffic pressure on the only existing bridge and on the connected infrastructure on either side of the river, reducing traffic emissions and noise, while improving safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Poland, as a Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives). The new EIA Polish law, which is fully compliant with EU Directives, entered into force in November 2008. The present project is a new road connection, falling under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC, therefore a full EIA has been carried out. Details will be checked at appraisal stage.

The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (mainly Directive 2004/17/EEC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. All the details will be checked at appraisal stage.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - English version - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Part 1 - PL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen