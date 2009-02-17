MAN Trucks RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
MAN Nutzfahrzeuge AG
The project concerns the promoter’s RDI investments to improve the fuel consumption, reduce emissions and enhance overall energy efficiency of the company’s commercial vehicles (trucks and buses).
The aim of the project is to improve the fuel consumption, emissions and overall energy efficiency of the company’s commercial vehicles, in the area of (i) drivetrain development with development and deployment of Euro V and VI drivetrains, development of new engine, and improvement of the drivetrain efficiency with the introduction of heat and energy recuperation technologies; (ii) vehicle development with work on weight reduction, energy management and optimised vehicle dynamics and controls; (iii) development of simulation techniques; and (iv) development of hybrid trucks and buses.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised in which case an EIA would not be required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. However, the Bank’s services will verify details, and especially the ones related to the location of the R&D facilities, during the project’s due diligence.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.