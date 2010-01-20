Warehouse Logistics Romania

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Warehouses de Pauw (WDP)
The project concerns the Promoter’s strategic investment programme for its logistics network extension in the Romanian market, with the construction of four industrial estates for logistic warehouses to be erected and operated in two sites close to Bucharest (Corbii Mari and Fundulea), one site close to Ploiesti (Aricestii), and one close to Pitesti (Oarja).
The proposed project contributes to the further diversification of the economy of Romania through the establishment of additional logistics and warehouses modern supply chain, possibly leading towards an ameliorated productiveness of its wholesale and retail trade.
The project falls under Annex II of EIA Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 (point 10 Infrastructure projects: a) Industrial estate development). Romanian competent authorities, taking into account the location, the size and the nature of the project have decided that an EIA was not required.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.