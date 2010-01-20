Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 75.000.000 €
Dienstleistungen : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2010 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA
Related public register
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA addendum

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Januar 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2010
20090194
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Warehouse Logistics Romania

Warehouses de Pauw (WDP)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 80 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Promoter’s strategic investment programme for its logistics network extension in the Romanian market, with the construction of four industrial estates for logistic warehouses to be erected and operated in two sites close to Bucharest (Corbii Mari and Fundulea), one site close to Ploiesti (Aricestii), and one close to Pitesti (Oarja).

The proposed project contributes to the further diversification of the economy of Romania through the establishment of additional logistics and warehouses modern supply chain, possibly leading towards an ameliorated productiveness of its wholesale and retail trade.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EIA Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 (point 10 Infrastructure projects: a) Industrial estate development). Romanian competent authorities, taking into account the location, the size and the nature of the project have decided that an EIA was not required.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA addendum

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
38380824
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090194
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA addendum
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47441927
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090194
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA
Related public register
18/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA addendum
Andere Links
Übersicht
Warehouse Logistics Romania
Datenblätter
WAREHOUSE LOGISTICS ROMANIA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen