ANA Airport Extension

Übersicht
Aeroportos de Portugal (ANA)
The project concerns the development of Faro Airport on the Portuguese mainland and Ponta Delgada (Joao Paulo II) Airport on the island of San Miguel in the Azores. The primary purpose of the work at Faro is to adapt and expand the terminal, airside and landside facilities.
The project is aimed at improving the aircraft operating conditions in Ponta Delgada and at improving the profitability of Faro airport. Both airports fall within the TEN and are located in Convergence and Phasing-out regions.
The Promoter has confirmed that the development work at Faro and Ponta Delgada requires a formal EIA. The EIAs have been completed, public consultation has taken place and initial rulings provided by the competent authority. Approval has been given subject to certain conditions being met that will be further reviewed by the Bank’s services during subsequent appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of both project components are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate. The tendering procedures adopted by the Promoter will be further reviewed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.