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SINCROTRONE TRIESTE EXTENSION ERCF

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2010 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB finanziert neuen Freie-Elektronen-Laser in Triest

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 August 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2010
20090176
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sincrotrone Trieste Extension ERCF
Sincrotrone Trieste SCPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million.
EUR 40 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the second phase of the FERMI@Elettra Free Electron Laser project, i.e. FEL-2 and concerns additional investments necessary to attain shorter wavelengths to facilitate molecular research on carbon- and oxygen- atomic level, study living tissues, and study the transition of, or magnetism in materials. In addition, the project envisages the construction of a tri-generation plant combining normal energy, valorisation of waste energy, and the use of solar panels and other sources of renewable energy. 

The objective of the tri-generation plant is the valorisation of waste energy of Sincrotrone Trieste’s operations, and, with the use of solar panels and other sources of renewable energy, to make  Sicrotrone Trieste “carbon neutral”.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This project consists of two sub-projects. The first encompasses technical modifications to the Sincrotrone Trieste project, which was appraised by the Bank in 2004. This project was considered to fall outside both Annex I or II of Directive 97/11/EC and will not affect any Natura 2000 site. Regarding the second sub-project, the construction of the tri-generation, the decision and determination of the competent authorities as to whether an EIA will be required will be verified during the appraisal.

Sincrotrone Trieste S.C.p.A is a not-for-profit, public share company/consortium of national Interest owned by diverse public bodies. As such, the promoter follows the procurement directives relevant to the public sector.

Kommentar(e)

The project is eligible under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF). The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the Euroepan Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen