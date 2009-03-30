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MBDP LOAN FOR SME AND PRIORITY LENDING

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nordmazedonien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/06/2009 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien: Darlehen von 100 Mio EUR an die MBDP zur Finanzierung von KMU- und vorrangigen Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 März 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/06/2009
20090175
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MBDP Loan for SMEs

Macedonian Bank for Development Promotion
Veljko Vlahovic Str n°26, 1000 Skopje, FYR of Macedonia
Tel. +389 2 3109 981

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The credit line is intended to support SME projects and any size industrial investments in the fields of the knowledge economy, energy and environmental protection in FYR of Macedonia.

EIB credit line for SMEs will provide the necessary credit support for SME and private sector growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien: Darlehen von 100 Mio EUR an die MBDP zur Finanzierung von KMU- und vorrangigen Vorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien: Darlehen von 100 Mio EUR an die MBDP zur Finanzierung von KMU- und vorrangigen Vorhaben
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen