SMBC Human Capital PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
99 Queen Victoria St, London EC4V 4EH, U.K
The Project will support the promoter’s ongoing activities in the UK health and schools PPP market. The number, size, scope (hospital, primary care, schools) and country mix of schemes to be supported by the framework loan facility will depend on the results of the allocation process.
The Project is intended to contribute to revitalising and supporting the PPP/PFI market in the UK - and hence to assisting the UK government in implementing its programme of investment in health and education.
The project is a multi-scheme operation classified as a framework loan. Health and educational facilities are not specifically mentioned by Council Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, on Environmental Impact Assessment (EIA), though some schemes might be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank requires that all schemes are implemented in compliance with the EU environmental legislation.
All health and education schemes are being procured in accordance with established UK PPP procedures - for LIFTs, BSF projects and PFI hospitals - previously verified by the Bank (as a result of earlier operations) as consistent with the relevant EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.