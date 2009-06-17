Saneamiento CA Valenciana V

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Comunidad Valenciana
The regional government is responsible for the provision of wastewater treatment of regional interest. The envisaged investments aim at upgrading the water sanitation and sewerage infrastructures in the Region of Valencia within the regional Wastewater Master Plan. The programme concerns investments into 71 wastewater schemes.
The prevailing main objectives are the following:
- completing and improving the sanitation system in the region of Valencia;
- full application of directive 91/271/CEE in relation to collector systems, and adequate treatment taking into account sensitive areas, and application of the national water law latest amendments;
- reaching quality standards of treated water as required by most recent national legislation through improvement in existing wastewater treatment plants;
- compliance with the river basin plans approved after the preparation of the 1993 wastewater plan including priority areas for tertiary treatments that allows for the re-utilisation of water for agricultural purposes; and,
- compliance with the National Plan of treatment of sludge resulting from the sewerage treatment.
Key European legislation like EIA directive 97/11/EC, SEA Directive 2001/42/EC and the Habitats Directive 92/43/EC have been fully transposed into National Law. EPSAR fully complies with requirements under the EIA and the Habitats Directive.
Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.