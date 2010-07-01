CHISINAU TROLLEYBUSES

Übersicht
I.M. Regia Transport Electric Chisinau (RTEC)
Contact: Mrs Juravleova Brighita, Chief of Economic Analysis and Forecast Department
The project consists of the first step in the renewal of the trolleybus fleet of the city of Chisinau. Notably, this includes: acquisition of up to 90 new trolleybuses with spare parts and maintenance tools; rehabilitation of the electric infrastructure; refurbishment of a trolleybus depot; implementation of a new ticketing system; implementation of traffic control system.
The project is part of the main objective of the Municipality of Chisinau to maintain the level of public transport in the city, by improving the quality of service (in terms of reliability, comfort and speed), thus making trolleybuses more appealing to the public. The project will also improve the working conditions of the company’s personnel and thus support further development of efficient operation and maintenance routines. See also “Environmental aspects” below.
No EIA or similar assessment is required for the project.
The project can be expected to contribute to an overall improvement of the urban environment by encouraging the use of electric public transport, alleviating passenger congestion, reducing energy consumption and noise pollution, and improving air quality. The project contributes to climate change mitigation.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with ElB or EBRD Guidelines and the relevant applicable EU rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.