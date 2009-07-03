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SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 60.000.000 €
Bildung : 18.000.000 €
Stadtentwicklung : 42.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2009 : 9.000.000 €
14/12/2009 : 9.000.000 €
14/12/2009 : 21.000.000 €
14/12/2009 : 21.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 160 Mio EUR für Gebietskörperschaften in der Emilia-Romagna

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2009
20090158
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sviluppo Integrato Reggio Emilia II

Municipality and the Province of Reggio Emilia

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 60 million.
Up to EUR 260 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support European interest schemes under the medium-term investment programmes of the Municipality and the Province of Reggio Emilia, including upgrading of primary and secondary schools (buildings), RDI, sustainable urban transport, cultural heritage, improvements to the urban environment and sustainable urban renewal.

The medium-term investment plans of the Province and Municipality of Reggio Emilia aim at contributing to the balanced development of the region, in accordance with the objectives established by article 267 of the EC Treaty, particularly paragraph (c). The Project would enhance sustainable economic growth and employment generation, through an improvement in the competitiveness of Reggio Emilia’s economic tissue.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes may fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Should any scheme have a negative impact on Natura 2000 areas (Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to EU directives. All schemes shall be implemented in compliance with EU environmental legislation.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds shall be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 160 Mio EUR für Gebietskörperschaften in der Emilia-Romagna

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen