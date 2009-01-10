ACEA Efficienza Rete

Übersicht
The project consists of a 4-year investment programme aimed at reinforcing and extending the electricity distribution network serving the city of Rome. It comprises a large number of independent small-medium size schemes, including the implementation/refurbishment of primary substations, MV underground cables, secondary substations and of the LV network.
The project will enable the promoter to cater for demand growth, to connect new customers and to improve the quality and the reliability of supply. The project is therefore eligible under article 267 c) Common Interest. The financing of this project would contribute to the EIB’s lending priority policy on security and diversification of internal supply.
All the project schemes will fall under Annex II of the EIA Directive, so leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive. The project schemes will be mainly medium and low voltage underground reinforcements that normally do not require EIAs. However, given the archaeological heritage of the area, some project schemes may require EIAs. The other impacts that can be typically expected for the project schemes relate to electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction.
The promoter is subject to public procurement rules in accordance with the Directive 2004/17/EC and with the Public Procurement Act of Italy (Dlgs. 163/06). The promoter’s approach for procurement of goods and services in the distribution sectors will be investigated during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.