Sviluppo Integrato Ferrara

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the financing of different investment schemes of the Ferrara Municipality’s and the Ferrara Province’s medium-term investment programmes. The investments mainly cover the fields of transport, rehabilitation of streets/roads and improvement of traffic safety, educational infrastructures, cultural and historical heritage, public buildings rehabilitation and some measures in the field of environmental improvement and energy efficiency.
The loan is directed at the co-financing of an integrated investment programme for the upgrading of the urban infrastructures of the City and the Province of Ferrara, and for the improvement of the provision of basic services to the population in an area which has undergone a deep process of industrial restructuring.
The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the respect of environmental principles correct application both for the global area strategic plan and for each of the selected road schemes (EIA), including the assessment of requirements of the Habitat and Bird Directive, where appropriate.
The Promoter is subject to EU regulations (EU Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC). Tenders will be/have been organized in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Application of EU procedures by the local authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.