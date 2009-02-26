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MFB MID CAP LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2009 : 100.000.000 €
7/10/2010 : 100.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2009
20090091
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MFB Mid Cap Loan

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZRT.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
Not apllicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated credit line for mid cap companies in Hungary.

The proposed mid cap loan is fully consistent with the strategic priority given to convergence financing by the Bank. The loan is expected to be mainly utilised for the financing of investments in the industry and services sectors. The proposed loan is therefore eligible under Article 267 paragraph (c) of the EC Treaty.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Intermediary will be required to ensure compliance of projects financed under the EIB loan with applicable national and EU legislation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen