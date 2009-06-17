European Medtech R&D (RSFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Koninklijke Philips Electronics NV
The project concerns the promoter’s RDI activities related to a highly innovative portfolio of medical device technologies. The portfolio consists of technologies in the earlier stages of development that are associated with high levels of technical and market risk. The project comprises sub-projects in five areas: “imaging systems & intervention”; “clinical care solutions”; “molecular & nuclear medicine”; “monitoring & personal health”; and “emerging market healthcare”. All the selected investments relate to small research ventures that have been organised in a separate R&D unit (“Corporate Technologies”).
The aim of the project is first, to test the technical feasibility of the emerging technologies in new medical devices and, secondly, if successful, to take the more advanced devices closer to commercialisation. The exploratory nature of the ventures and their dependence on cross-fertilisation with third-party R&D requires that Philips, consistent with its “open innovation” approach, collaborates with research partners. Typical collaboration partners include academic research institutions, Contract Research Organisations (CROs), university clinics and – mostly smaller - companies. The R&D work is primarily located at Philips’ R&D centres at the High Tech Campus in Eindhoven (the Netherlands), and – to a smaller extent – in Hamburg and Aachen (Germany).
The R&D activities encompassed under this project will not materially change current R&D practices and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres etc. An EIA is therefore not required by EU Directive 97/11. Compliance of R&D activities with relevant EU legistlation in particular in regards of animal testing will be verified during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and thus is not covered by the EU directive on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.