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EDISON GAS STORAGE

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 250.000.000 €
Energie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2010 : 250.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2010
20090075
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Edison Gas Storage

Edison Stoccaggio S.p.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 270 million.
Up to EUR 540 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the conversion of onshore depleted gas fields into underground gas storages (UGS). The project involves drilling wells, and installing associated processing facilities and pipeline connections.

Natural gas storage facilities play an important role in providing flexibility and security of gas supply in a sector characterised by large variations in demand and rigid supply. The project will provide for additional withdrawal capacity during peak demand periods as well as increased working gas capacity. It is a trans- European energy network of Common Interest (Decision 1364/2006/EC - Annex III).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Given its technical characteristics the project falls under the Annex I of the EC EIA directive (85/337 and amendments). It is understood that the promoter has undertaken EIAs for some of the relevant sites. To be verified during appraisal.

The procurement for the project will follow the requirements of EU directive 2004/17/EC as transposed into Italian legislation.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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