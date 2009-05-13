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NATIONAL BANK OF GREECE LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2009 : 250.000.000 €
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EIB stellt der National Bank of Greece 250 Mio EUR für die Unterstützung kleiner Unternehmen in Griechenland zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Mai 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2009
20090069
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
National Bank of Greece Loan for SMEs

National Bank of Greece S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit to support the development of small and medium sized companies in the fields of industry, tourism and services in Greece.

The EIB involvement will generate positive effects, mainly in terms of availability of long duration funding but also in terms of overall financing costs, which will be particularly appreciated by small-sized promoters.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All investment financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant legal framework in Greece and to be acceptable in environmental term to EIB, in line, as appropriate, with EU environmental policy and legislation.

EIB’s standard procurement guidelines applicable to Global Loans will apply.

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EIB stellt der National Bank of Greece 250 Mio EUR für die Unterstützung kleiner Unternehmen in Griechenland zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen