REGION MIDI-PYRENEES PLAN RAIL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Midi-Pyrénées Region
Mr Poncet Montange, Finance Director
The project forms part of the 2007-2013 Midi-Pyrénées Rail Plan and involves a subset of four operations to renovate and three to develop the network and signalling facilities.
The project aims to accelerate the upgrading of the regional network and accommodate the growth in regional express (TER) traffic.
The application of Directive 2001/42/EC relating to the environmental impact assessment of certain plans and programmes will be examined in the course of the appraisal. The project components concerning railway development works fall within the categories listed in Annex I of Directive 1997/11/EC amending Directive 85/337/EEC and changes thereto. They have been the subject of an Environmental Impact Assessment (EIA) in connection with a preparatory enquiry to obtain a Declaration of Public Utility.
The promoter is bound by Community directives on procurement procedures, in particular Directive 2004/18/EC. Accordingly, the EIB will examine these procurement procedures at the appraisal stage.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.