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PROVINCE DE LIEGE WATER SUPPLY

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 120.000.000 €
Wasser, Abwasser : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2009 : 38.000.000 €
30/11/2009 : 82.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB-Darlehen über 120 Mio EUR für das Investitionsprogramm 2009-2014 der Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juli 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2009
20090058
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Province de Liège Water Supply
Compagnie Intercommunale Liègeoise des Eaux (CILE)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
EUR 250 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in the financing of the investment programme of the Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) over the period 2009-2014.

The project will secure and improve the provision of drinking water in the Liège area (Belgium).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a positive impact on the environment and the quality of life of the inhabitants of the area served by CILE, thanks to the protection of sensitive areas used for water supply and the significant enhancement of water supply security. Compliance with Directive 97/11/EC (EIA Directive) and Directive 92/43/EC (Habitats Directive) amongst other applicable EU directives will be assessed during appraisal.

Procurement for this project falls under directive 2004/17/EC and directive 2004/18/EC. Compliance of the promoter with these directives will be assessed during appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen