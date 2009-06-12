GKN Aerospace RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
GKN Aerospace, Ltd.
The project concerns the promoter’s RDI activities related to the design, development and industrialisation of new composite wing structural parts, e.g. rear inner wing spar and the fixed trailing edges, to be assembled in a new generation aircraft.
The project will contribute to increasing the promoter’s knowledge and know-how in the design, development and innovative manufacturing of lighter aircraft structures (composite wings), bringing about positive environmental results in terms of improved transportation efficiency and lower fuel consumption, CO2 and other harmful emissions. Such technology is in line with EU policy on reducing pollutant emissions and will contribute to improving the competitiveness of the European aerospace industry.
The project is in line with EC policy orientations to promote private and competitive innovation, being eligible for EIB financing under article 267 (c) of the EC Treaty as “Knowledge Economy (i2i)” as both “Research and Development” and “Innovation”.
A part of the project concerns investments in R&D and innovation that will be carried out in existing facilities, already authorised and for which an EIA is not required by EIA Directive 86/557/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Another part of the project mainly concerns the investments in tooling and machinery. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence and whether an EIA is required by EIA Directive 83/557/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.