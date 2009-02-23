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EUROBANK EFG BULGARIA LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/10/2009 : 50.000.000 €
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Bulgarien: EIB unterstützt Infrastrukturvorhaben und KMU

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/10/2009
20090044
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Eurobank EFG Bulgaria Loan for SMEs

Eurobank EFG Bulgaria AD

Iliya Karanikolov
Head of FI and EU Funds Department
Eurobank EFG Bulgarian AD
14 "Tzar Osvoboditel" Blvd.
1048 Sofia, Bulgaria

tel. (+359 2) 81 66025
fax. (+359 2) 98 88104
www.postbank.bg

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB credit line for SMEs for co-financing of small and medium-scale investments in the fields of industry, tourism, services, energy, environment, infrastructure, as well as development of a knowledge-based economy.

Contribution to regional development, increasing competitiveness and productivity of Bulgarian SMEs, as well as promotion of longer-term SME finance in Bulgaria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Bulgarien: EIB unterstützt Infrastrukturvorhaben und KMU

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen